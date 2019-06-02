سويسرا: نعمل على الوساطة بين واشنطن وطهران لتخفيف حدة التوتر بينهما

أعلن وزير الخارجية السويسري، إجناسيو كاسيس، اليوم الأحد، أن بلاده تعمل على الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، للتخفيف من حدة التوتر بينهما في الشرق الأوسط.



وقال كاسيس، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو بجنيف، وأوردته قناة "روسيا اليوم"، "ليس لدينا أي استنتاجات بعد بشأن ما إذا كانت إيران خالفت الاتفاق النووي المبرم معها عام 2015".



وأعرب كاسيس عن ثقة بلاده بأن السلطات الأمريكية ستساعد في إيجاد حل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى إيران في أقرب وقت ممكن.



وأضاف أن أجندة مفاوضاته مع بومبيو تضمنت أيضا ملفات روسيا والصين، والدور الذي قد تلعبه سويسرا في العلاقات بين الولايات المتحدة وهاتين الدولتين.



وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، صرح في وقت سابق اليوم، بأن واشنطن مستعدة للحوار مع طهران "دون شروط مسبقة".