رئيس "كاف": هدف الوداد في شباك الترجي صحيحًا

أكد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن الهدف الذي سجله فريق الوداد المغربي في شباك الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، كان صحيحًا، معربا عن استياءه البالغ من الأحداث التي وقعت في المباراة.



وتوج الترجي التونسي بلقب دوري أبطال إفريقيا، في مباراة نهائية لم تكتمل أمس الأول الجمعة أمام الوداد المغربي، بعد أن توقفت في الدقيقة 60 لرفض نادي الوداد استكمال اللقاء، بعد إلغاء حكم المباراة باكاري جاساما هدفا صحيحا للفريق المغربي دون الرجوع لتقنية "الفار".



وقال أحمد أحمد- في تصريحاته لصحيفة "المنتخب" المغربية- "هدف الوداد كان صحيحا ولا غبار عليه، ومن لا يراه هدفا فليغير من هواياته ولا يتابع كرة القدم".



وأضاف رئيس كاف "من زاويتي أنا ودون أن أكون في حاجة للفار، بدا لي هدفا مشروعا ولا غبار عليه.. لم أستوعب حتى الآن ما حدث وكيف تم رفض الهدف، مثل هذه الأشياء تثير بداخلي الشكوك، ولم أعد أعرف حقيقة ما الذي يحدث".



وتابع: "لقد انتدبنا صفوة الحكام لإدارة المباريات النهائية ولكن تكررت الأخطاء نفسها بنفس الكيفية.. مستاء لكل الأشياء التي حدثت، ويبدو لي أن هناك شيئا ليس على ما يرام يحاك ضدي".