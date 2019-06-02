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الأحد 02/يونيو/2019 - 04:33 م

لافروف يناقش الوضع في فنزويلا مع نظيره الكولومبي غدًا في موسكو

لافروف يناقش الوضع
أ ش أ
dostor.org/2651992

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، سيعقد محادثات، غدًا الثلاثاء، مع نظيره الكولومبي كارلوس تروخيليو، الذي سيقوم بزيارة عمل إلى موسكو، في الفترة من 3 إلى 9 يونيو الجاري.

وذكر البيان، الذي أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن المحادثات بين لافروف وتروخيليو تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية بين روسيا وكولومبيا، وتؤكد السعي المتبادل من جانب البلدين لتوسيع العلاقات متعددة الأوجه بين موسكو وبوجوتا، مضيفا أنه سيتم التركيز بشكل كبير على الوضع في فنزويلا وما حولها خلال الاجتماع بين الجانبين الروسي والكولومبي.

يُشار إلى أن وزير الخارجية الكولومبي سيشارك، خلال زيارته إلى روسيا، في الاجتماع السابع للجنة الروسية- الكولومبية، ومنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي.

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