القاهرة : الأحد 02 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
رياضة
الأحد 02/يونيو/2019 - 04:14 م

باسم مرسي يشكو التؤام حسن إلى الفيفا

باسم مرسي يشكو التؤام
dostor.org/2651968

تقدم باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد حسام حسن، المدير الفني لسموحة، وإبراهيم حسن، مدير الكرة بذات الفريق.

وتضمنت شكوى باسم مرسى اتهام حسام وإبراهيم حسن بالتعدي عليه بألفاظ خارجة وتوبيخه مع جميع زملائه بالفريق، بسبب مناقشته لرفض أسلوبهما.

وقال باسم مرسي في شكواه للفيفا ضد حسام وإبراهيم أنه فوجئ بمنعه من أداء التدريبات والمباريات مع الفريق السكندري، وتجاهل أنه لاعب محترف، وتعد الكرة مصدر رزقه الوحيد، ما أدى إلى تأثير سلبي على حياته الشخصية.

يذكر أن نادي سموحة قام باستعارة المهاجم الدولي السابق، حتى نهاية الموسم الجاري، قادمًا من نادي الزمالك، إلا أنه لم يشارك كثيرًا بسبب خلافات مع الجهاز الفني للفريق السكندري بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج

منذ أقل من شهر

التشكيل المتوقع للزمالك ونهضة بركان المغربى بالكونفيدرالية

منذ أقل من شهر

تقارير: برشلونة يعلن إتمام صفقة دى ليخت خلال أيام

منذ أقل من شهر

"مكة" تسرق الأضواء من محمد صلاح فى ختام الدورى الإنجليزى

منذ أقل من شهر

تصريحات قوية من حكيم زياش بعد توديع دورى الأبطال

منذ أقل من شهر

تعرّف إلى أبرز نتائج مباريات الأربعاء فى جميع البطولات

الآن

أسماء الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

التضامن تطلق "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من الإدمان

السيسى: الخطاب الدينى أحد أهم عناصر مواجهة الفكر المتطرف

ليفربول وقصة الألقاب الـ6 بدورى أبطال أوروبا

ads
الأكثر قراءة

ميسي يهدد فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية

سر اقتحام فتاة ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

مسلسل "زي الشمس" احداث الحلقة 27

بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر

ألبومات الصور

الحر يضرب شوارع القاهرة

يا مصر يا أم العجايب

المصريون يتابعون محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا

أكبر مائدة إفطار في العالم بالعاصمة الإدارية

رياضة

باسم مرسي يشكو التؤام حسن إلى الفيفا

ميسي يهدد فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية

الأهلى يستأنف تدريباته.. الليلة

نجم الساعة

عميد "أداب المنصورة": اعتذرت لـ"طالبة التبول اللإ رادى" بمنزلها

الأكثر قراءة

ميسي يهدد فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية

سر اقتحام فتاة ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

مسلسل "زي الشمس" احداث الحلقة 27

بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر

الرئيس نيوز

محلل سياسي ليبي: معركة طرابلس تمر بمرحلة "هدوء".. والمعارك تشتعل بعد العيد

نص كلمة السيسي في "ليلة القدر": "هدفنا الحفاظ على جوهر الدين"

السيسي: "لم تخرج مني إساءة واحدة في عز ما كنا بنبقى مجروحين"

السيسي: بعض سلوكياتنا تتسبب في إثارة ظاهرة الإسلاموفوبيا

"مش بالسن والتقييمات بمعايير عالمية".. كواليس منظومة الترقي الجديدة للمعلمين

كشكول

محمد علم الدين.. طالب حصل على ليسانس حقوق من حساب "فيس بوك" مزيف

انفوجراف.. خريطة كليات الألسن الحكومية في مصر بالحد الأدنى الأخير

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة

برقم الجلوس.. أحصل على نتيجة الإعدادية بالفيوم

"تعليم الأسماعيلية": تستعد لامتحانات الثانوية العامة ب29 لجنة

الأمصار

بعد رفض المرشحين.. "الدستوري الجزائري" يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية

مقتل وإصابة 4 ضباط في اشتباكات مع "داعش" في العراق

عريقات: إسرائيل تهدد أمن الشرق الأوسط بدوامة عنف جديدة

صحيفة: صلاح يقف خلف ميسي في سباق الكرة الذهبية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 50 فلسطينيا من الضفة الغربية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

آخر متحدثة بلغة محلية عتيقة فى تشيلى تكافح لحفظها من الاندثار

19 % معدل البطالة في الأردن خلال الربع الأول من 2019

4 خواص تجعل طريقك نحو السعادة الحقيقية

الصحة

تحذير.. عادات يومية قد تحولك إلى "مدمن"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎