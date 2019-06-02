باسم مرسي يشكو التؤام حسن إلى الفيفا

تقدم باسم مرسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد حسام حسن، المدير الفني لسموحة، وإبراهيم حسن، مدير الكرة بذات الفريق.



وتضمنت شكوى باسم مرسى اتهام حسام وإبراهيم حسن بالتعدي عليه بألفاظ خارجة وتوبيخه مع جميع زملائه بالفريق، بسبب مناقشته لرفض أسلوبهما.



وقال باسم مرسي في شكواه للفيفا ضد حسام وإبراهيم أنه فوجئ بمنعه من أداء التدريبات والمباريات مع الفريق السكندري، وتجاهل أنه لاعب محترف، وتعد الكرة مصدر رزقه الوحيد، ما أدى إلى تأثير سلبي على حياته الشخصية.



يذكر أن نادي سموحة قام باستعارة المهاجم الدولي السابق، حتى نهاية الموسم الجاري، قادمًا من نادي الزمالك، إلا أنه لم يشارك كثيرًا بسبب خلافات مع الجهاز الفني للفريق السكندري بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن.