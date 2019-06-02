مائدة إفطار مصرية في موسوعة "جينيس" باعتبارها الأطول في العالم

قررت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية تسجيل مائدة إفطار العاصمة الإدارية بمصر، باعتبارها أطول مائدة فى العالم متفوقة على المائدة التي كانت مسجلة سابقا باسم إمارة عجمان في الإمارات العربية المتحدة.



وقال أحمد مقلد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشريك الرسمي لموسوعة جينيس في مصر، إن تسجيل المائدة تم بعد استيفاء كل الاشتراطات الخاصة بالتسجيل وتنفيذ كل القياسات والمسوحات التي تؤكد تخطى المائدة لأكبر مائدة سابقة وتسجيلها فى الموسوعة العالمية بطول 83ر3189 متر.



وأعرب مقلد عن سعادته لتسجيل المائدة والتى شهدت احتفالية كبرى شارك فيها أكثر من سبعة آلاف مصرى تناولوا الإفطار فيها فى مشهد كرنفالى كبير ومهيب يوضح بجلاء قوة الشعب المصرى وتآخيه.



وأكد أن مصر مازال لديها الكثير من الأرقام القياسية التى يمكن تسجيلها خلال الفترة المقبلة سواء فى المشروعات القومية أو على مستوى المواطنين نظرا لما يملكه الشعب المصرى من إمكانيات في التحدي والتغلب على الصعاب.



وقال إن مصر حصلت على 3 أرقام قياسية فى أقل من شهر واحد وهو رقم يحسب لمصر ويوضح أن مصر دخلت مرحلة جديدة من التميز، مشيرا إلى أن هناك العديد من الأرقام التي يتم الإعداد لها فى مصر لدخولها الموسوعة قريبًا.