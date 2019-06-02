توريد 130 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة كفرالشيخ منذ 15 أبريل

قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، إنه تم توريد 130 ألفا و660 طنا و304 كيلوجرامات من القمح المحلي للصوامع والشون بنطاق المحافظة، وذلك منذ بدء موسم توريد القمح في 15 أبريل الماضي وحتى الآن.



وأوضح المحافظ - في بيان - أنه يتم سداد القيم المالية للمزارعين خلال 48 ساعة من التوريد تسهيلًا عليهم، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على إنشاء نقاط لتجميع محصول القمح من المزارعين، بحيث تكون قريبة من الحقول، ويتم النقل من خلالها إلى الشون والصوامع، وذلك للتيسير على المزارعين وعدم تحميلهم أعباء إضافية، مع متابعة قيادات ومسئولي المراكز والمدن بشكل دوري، وتشكيل لجان فرعية لعلاج المشكلات التي تواجه المزارعين خلال عمليتي الحصاد والتوريد حتى لا يحدث تكدس أمام الشون.