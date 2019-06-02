مقتل ضابط بالجيش العراقي في اشتباك مع "داعش"

قتل ضابط في الجيش العراقي برتبة رائد وأصيب ثلاثة آخرون في اشتباك مع مسلحي داعش، بمحافظة الأنبار غربي البلاد، حسب مصدر عسكري.



وقال ضابط برتبة مقدم في الجيش العراقي، طلب عدم ذكر اسمه لوكالة أنباء "شينخوا"، اليوم الأحد، إن قوة من الجيش تعرضت لإطلاق نار كثيف من مسلحي داعش بينما كانت تقوم بعمليات تفتيش عنهم في منطقة الحسينيات شمال شرق بلدة الرطبة، الواقعة غرب مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار.



وأضاف أن القوة اشتبكت مع المسلحين، مبينًا أن ضابطًا برتبة رائد قتل وأصيب ثلاثة ضباط آخرون بجروح خلال الاشتباكات، متابعًا أن طيران التحالف الدولي قصف تجمعات مسلحي "داعش" دون معرفة الخسائر في صفوفهم.



وتنشط خلايا تابعة لـ"داعش" وتنفذ هجمات من حين لآخر في مناطق متفرقة بالعراق، رغم إعلان السلطات العراقية، في ديسمبر 2017، تحرير جميع أراضي البلاد من التنظيم المتطرف.