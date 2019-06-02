19 % معدل البطالة في الأردن خلال الربع الأول من 2019

أظهرت إحصاءات أردنية رسمية اليوم الأحد، أن معدل البطالة في المملكة للربع الأول من عام 2019، بلغ 19 % بارتفاع مقداره 0.6 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2018.



وقالت دائرة الإحصاءات الأردنية في بيان، إن معدل البطالة للذكور خلال الربع الأول من عام 2019 بلغ 16.4 % مقابل 28.9 % للإناث.



وأوضحت الدائرة أن معدل البطالة ارتفع للذكور بمقدار 0.4 نقطة مئوية وارتفع للإناث بمقدار1.1 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2018.



وأشارت إلى أن النتائج بينت أن معدل البطالة كان مرتفعًا بين حملة الشهادات الجامعية حيث بلغ 24.4 % مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى، وأن 54.7 % من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، وأن 45.3 % من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.