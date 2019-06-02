3 قتلى بالقصف الإسرائيلي على سوريا

أعلنت دمشق سقوط ثلاثة قتلى وإصابة سبعة جنود بجروح في القصف الإسرائيلي، الذي استهدف فجر اليوم الأحد، أهدافًا ومواقع داخل سوريا.



ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله إنه "في تمام الساعة الثالثة و22 دقيقة من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي) ظهرت بعض الأهداف الجوية المعادية آتية من اتجاه الجولان المحتل.. وعلى الفور قامت الدفاعات الجوية بالتصدي لها والتعامل معها وإسقاط الصواريخ المعادية التي كانت تستهدف مواقع في جنوب غرب دمشق".



وأضاف المصدر أنه "في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق فجرًا، جدد العدو الصهيوني عدوانه بإطلاق عدة صواريخ باتجاه ريف القنيطرة الشرقي"، مشيرًا إلى أن "العدوان أسفر عن ارتقاء ثلاثة شهداء وإصابة سبعة جنود آخرين بجروح، إضافة إلى بعض الخسائر المادية".



وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، أنه قصف أهدافًا ومواقع عسكرية للجيش السوري ردًا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من داخل سوريا مساء السبت على الجولان.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في بيان اليوم، إن الجيش استهدف عددًا من الأهداف العسكرية داخل سوريا، ردًا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين مساء أمس، باتجاه منطقة جبل الشيخ شمال هضبة الجولان.



وأضاف أنه تم العثور على إحدى القذيفتين داخل الأراضي الإسرائيلية.



وأوضح أدرعي أن طائرات ومروحيات حربية إسرائيلية أغارت على "بطاريتي مدفعية، وعدة مواقع رصد واستخبارات في منطقة الجولان، بالإضافة إلى بطارية دفاع جوي من طراز (sa2)".



وعلى مدار سنوات النزاع الثماني في سوريا، شنت إسرائيل مرارًا هجمات قالت إنها استهدفت مواقع وأهدافًا عسكرية للجيش السوري وأخرى لحزب الله وإيران داخل سوريا.



وقبل أسبوع، أعلنت دمشق سقوط قتيل وجريح جراء هجوم إسرائيلي على موقع عسكري بريف القنيطرة جنوب سوريا، بحسب ما نقل الإعلام الرسمي.



وأكد الجيش الإسرائيلي، حينها الهجوم، قائلًا إن الغارة كانت ردًا على محاولة الدفاعات الأرضية السورية إطلاق النار صوب إحدى طائراته.