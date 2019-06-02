شمال سيناء: رفع الاستعداد بقطاع مياه الشرب استعدادا لعيد الفطر

رفعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء درجة الاستعداد والجاهزية الفنية لمواجهة الأزمات والطوارئ خلال أيام عيد الفطر المبارك.



وقال سعيد بدة، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه تم تشكيل غرفة عمليات فى الشركة يتم التواصل معها لمباشرة جميع الأعمال طوال أيام عيد الفطر المبارك، والتنسيق مع جميع رؤساء القطاعات ومديري العموم ومديري المناطق لرفع حالة الاستعداد القصوى والوقوف على مدى جاهزية المعدات والأفراد ومحطات وشبكات المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى استعداد فريق الطوارئ بكل منطقة من مهندسين وكيميائيين ومشرفين وعمال وسائقين بكل فرع.



وشدد على قيام غرفة العمليات بمراجعة جميع المناطق والمحطات (مياه، وصرف صحى) كل ساعة على مدار اليوم، واستمرار العمل بالخط الساخن خلال الـ24 ساعة، وتجهيز فريق عمل متكامل متخصص (فريق طوارئ) للتحرك الفوري إلى موقع العمل، والخط الساخن (125) وذلك لسرعة الاستجابة لمطالب العملاء.



وأضاف بدة أنه تم رصد وتحديد المناطق الساخنة التى يتم تغذيتها بالمناوبة مع المتابعة المستمرة لها لضمان وصول المياه فى أوقات المناوبة.



وأكد على التنسيق التام مع غرفة العمليات بالمحافظة وغرفة العمليات بالشركة القابضة لضمان التواصل وحل أية مشكلات فور حدوثها، والتنسيق والتعاون التام مع الأجهزة المختلفة بالمحافظة لحل جميع الشكاوي المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي طوال الـ24 ساعة.



وناشد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء المواطنين بترشيد استخدام مياه الشرب وعدم الإسراف في استخدامها فى أغراض غسيل السجاد والمنازل لاستقبال عيد الفطر المبارك؛ ضمانا لوصول الخدمة لباقي المواطنين بالضغوط المناسبة وتخفيف الأحمال على شبكات الصرف الصحي.