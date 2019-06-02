محافظ السويس يكرم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم

كرم عبدالمجيد صقر محافظ السويس، 20 شابًا وفتاة الفائزين بمسابقة حفظ القرآن الكريم التي نظمتها مديرية الأوقاف بالسويس بمناسبة ليلة القدر.



وقدم "صقر" - خلال الاحتفال - الشكر للقائمين على المسابقة على الجهد المبذول، لافتًا إلى أن الفائزين من مختلف الأعمار السنية وأن المسابقة قسمت إلى 4 مستويات: حفظ القرآن كاملًا أو نصفه أو ربعه أو ثلاثة أرباعه، مشيرًا إلى أنه تم منح شهادات تقدير وجوائز مالية تشجيعًا للفائزين في المسابقة.



ووجه المحافظ الشكر أيضًا لأولياء الأمور والمحفظين لتشجيعهم المستمر لحفظة القرآن الكريم، متمنيًا لهم الاستمرار في حفظ القرآن وفهم تعاليم الدين الإسلامي دين الوسطية، مؤكدًا أن المسابقة خلال الفترة القادمة ستضم أعدادًا أكبر من حفظة القرآن الكريم وزيادة الجوائز التشجيعية للحفظة.



كان قد تقدم للمسابقة 320 متسابقًا فاز منهم 5 متسابقين في كل مستوى من المستويات الأربعة للمسابقة.