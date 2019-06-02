رفض جواز الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من محاكم أمن الدولة

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الأحد، برفض الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة 12 من قانون حالة الطوارئ.



وأقام جمال إبراهيم عطية، دعواه التي حملت رقم 3 لسنة 21 دستورية، والتي طالب فيها بعدم دستورية نص المادة (12) من القانون رقم 162 لسنة 1958، بشأن قانون حالة الطوارئ.



ونصت المادة 12 على أنه "لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة، ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية".

