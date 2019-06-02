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القاهرة : الأحد 02 يونيو 2019
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الأحد 02/يونيو/2019 - 03:30 م
الحر يضرب شوارع القاهرة
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تصوير شروق السيد
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