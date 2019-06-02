القاهرة : الأحد 02 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
01:43 م

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين
01:43 م

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه
11:45 ص

الأمن يكشف حقيقة فيديو ذبح طفل على عتبة مقبرة أثرية
03:37 ص

الخارجية السودانية تستدعى سفيرها فى الدوحة
01:31 ص

العاهل البحرينى: لابد من الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
04:21 م

عمران خان: نقدر دور مصر المحورى فى العالمين العربى والإسلامى
01:56 ص

نص كلمة الرئيس الفلسطينى فى القمة الخليجية الطارئة
01:12 ص

ملك الأردن: أمن دول الخليج يمثل ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة
09:28 م

شريف دسوقى: شخصية عبدالمنجى بـ«لمس أكتاف» ستبقى فى ذاكرة المشاهدين (حوار)
01:41 م

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار
11:37 ص

ننشر كلمة وزير الداخلية أثناء أفطار أسر شهداء ومصابين الشرطة
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
مصر
الأحد 02/يونيو/2019 - 03:27 م

"الأطباء" تخاطب رئيس الوزراء لحل أزمة البورد المصري

الأطباء تخاطب رئيس
فاتن خديوى - سارة سعودى
dostor.org/2651902

أعلنت النقابة العامة للأطباء مخاطبتها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، للتدخل وحل أزمة أطباء الدفعة الثانية من البورد المصري، الذين التحقوا بالبرنامج الدراسي بناء على شروط الالتحاق الموضوعة من إدارة المنح والبعثات وحصلوا على موافقات المديريات وجهات العمل الأصلية التابعين لها، وتم قبولهم رسميًا إلا أن وزارة الصحة ترفض منحهم خطاب لإدارة البورد لاستكمال الخطوات.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم، إنها خاطبت وزارة الصحة لحل الأزمة من قبل إلا أن الأزمة ما زالت بلا حل، مطالبة بسرعة التدخل لحل أزمة بخصوص أطباء الدفعة الثانية من البورد المصري، حيث إنه أجريت مناقشات طويلة حول ضم برنامج الزمالة، أو توحيدهما في شهادة إكلينيكية تخصصية موحدة، لكن بعيدًا عن كل هذه المناقشات التي لن تحسم بقرار واضح بعد.

وأشارت النقابة إلى أنه جرى فتح باب التقدم للبورد للدفعة الثانية في 20 يناير 2019، وتقدم الأطباء الراغبين في الالتحاق بالبرنامج الدراسي، بعد أن استوفوا شروط الالتحاق الموضوعة من إدارة المنح والبعثات في الوزارة.

وأوضحت أن الأطباء أخذوا موافقات المديريات وجهات العمل التابعين لها، علمًا بأن شروط الالتحاق بالبورد الصادرة من إدارة المنح والبعثات تنص على أن "تكون موافقة جهة العمل الأصلية بمثابة موافقة ضمنية على منح الطبيب التفرغ الكامل للتدريب وصرف كل مستحقاته المالية، وتم قبولهم للالتحاق ببرنامج البورد المصرى، أرسل لهم بذلك رسميًا".

وتابعت النقابة فى خطابها: "بدأت المشكلة عندما توجه هؤلاء الأطباء لإدارة المنح والبعثات للحصول على خطاب موجه للبورد المصري، لاستكمال خطوات البدء في البرنامج الدراسي والتدريبي للبورد، إذ رفضت وزارة الصحة منحهم خطاب موجه لإدارة البورد لاستكمال الخطوات رفضًا قاطعًا".

وقالت النقابة إن "هؤلاء الأطباء لم يذنبوا عندما تقدموا للالتحاق ببرنامج دراسى معلن عنه من جهة رسمية تابعة لمجلس الوزراء"، معلنة عن رفضها أن يذهب مجموعة من الأطباء ضحية عدم حسم المشكلة حتى الآن.

وأشارت النقابة إلى أنها أكدت مرارًا رغبتها في توحيد كلًا من البورد والزمالة فى برنامج دراسي واحد قوي، معترف به دوليًا"، وناشدت النقابة، مجلس الوزراء إلحاق الأطباء بالبرنامج الدراسي الذي تقدموا له وفقا لكل قواعده المعلنة، أو ضمهم للزمالة "مثل أطباء الدفعة الأولى" إذا كانت النية تتجه لإلغاء البورد.

"الأطباء" تخاطب رئيس الوزراء لحل أزمة البورد المصري
اقرأ أيضًا
منذ ساعتين و 37 دقيقة

السيسى: علينا الدفاع والكفاح من أجل قضايا الدين

منذ ساعتين و 38 دقيقة

القوى العاملة: 20 فرصة عمل جديدة براتب 2500 جنيه

منذ 4 أيام

"الوزراء" يوافق على تمويل مشروع دعم ريادة الأعمال بـ200 مليون دولار

منذ أقل من شهر

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية

منذ أقل من شهر

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى

منذ أقل من شهر

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019

الآن

أسماء الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

التضامن تطلق "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من الإدمان

السيسى: الخطاب الدينى أحد أهم عناصر مواجهة الفكر المتطرف

ليفربول وقصة الألقاب الـ6 بدورى أبطال أوروبا

ads
الأكثر قراءة

ميسي يهدد فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية

سر اقتحام فتاة ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

مسلسل "زي الشمس" احداث الحلقة 27

بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر

ألبومات الصور

الحر يضرب شوارع القاهرة

يا مصر يا أم العجايب

المصريون يتابعون محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا

أكبر مائدة إفطار في العالم بالعاصمة الإدارية

رياضة

باسم مرسي يشكو التؤام حسن إلى الفيفا

ميسي يهدد فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية

الأهلى يستأنف تدريباته.. الليلة

نجم الساعة

عميد "أداب المنصورة": اعتذرت لـ"طالبة التبول اللإ رادى" بمنزلها

الأكثر قراءة

ميسي يهدد فوز محمد صلاح بالكرة الذهبية

سر اقتحام فتاة ملعب مباراة ليفربول وتوتنهام

مسلسل "زي الشمس" احداث الحلقة 27

بدء العام الدراسى الجديد بالمدارس والجامعات 21 سبتمبر

الرئيس نيوز

محلل سياسي ليبي: معركة طرابلس تمر بمرحلة "هدوء".. والمعارك تشتعل بعد العيد

نص كلمة السيسي في "ليلة القدر": "هدفنا الحفاظ على جوهر الدين"

السيسي: "لم تخرج مني إساءة واحدة في عز ما كنا بنبقى مجروحين"

السيسي: بعض سلوكياتنا تتسبب في إثارة ظاهرة الإسلاموفوبيا

"مش بالسن والتقييمات بمعايير عالمية".. كواليس منظومة الترقي الجديدة للمعلمين

كشكول

محمد علم الدين.. طالب حصل على ليسانس حقوق من حساب "فيس بوك" مزيف

انفوجراف.. خريطة كليات الألسن الحكومية في مصر بالحد الأدنى الأخير

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة

برقم الجلوس.. أحصل على نتيجة الإعدادية بالفيوم

"تعليم الأسماعيلية": تستعد لامتحانات الثانوية العامة ب29 لجنة

الأمصار

بعد رفض المرشحين.. "الدستوري الجزائري" يعلن تأجيل الانتخابات الرئاسية

مقتل وإصابة 4 ضباط في اشتباكات مع "داعش" في العراق

عريقات: إسرائيل تهدد أمن الشرق الأوسط بدوامة عنف جديدة

صحيفة: صلاح يقف خلف ميسي في سباق الكرة الذهبية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 50 فلسطينيا من الضفة الغربية

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

آخر متحدثة بلغة محلية عتيقة فى تشيلى تكافح لحفظها من الاندثار

19 % معدل البطالة في الأردن خلال الربع الأول من 2019

4 خواص تجعل طريقك نحو السعادة الحقيقية

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ "التوك توك ببلاش" لكبار السن بلجان زينهم للاستفتاء على الدستور

د. محمد أحمد داود

​ التفاصيل الكاملة لحادث دهس مواطن مصري بالسعودية

المزيد
الصحة

تحذير.. عادات يومية قد تحولك إلى "مدمن"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎