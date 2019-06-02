كيف تفوز بموعد غداء مع جورج كلونى وأمل؟

بفكرة خارج الصندوق، فاجأ النجم جورج كلوني جمهوره، بدعوة حبيبين محظوظين لتناول الغذاء معه ومع أمل كلوني زوجته داخل منزلهما بفيلا Lake Como.



وبحسب مجلة "People"، جاءت هذه الدعوة ضمن حملة لجمع التبرّعات لصالح مؤسسة كلوني للعدالة عبر موقع "Omaze"، وذلك عبر مقطع فيديو كوميدي بطله جورج كلوني.



وخلال دقائق الإعلام، قال جورج كلوني إنه يرغب هو وزوجته، بدعوتك للمجيء معهما إلى بحيرة كومو، كما أشار مخرج الإعلان أن الجمهور يحب أمل كلوني وجورج، لذا سيكون من الجيد الترويج لصالح المؤسسة الخيرية من خلال تلك النقطة.



ولهذا بالإمكان دخول الموقع، والتسجيل لمقابلة جورج كلوني وأمل، والاستمتاع بقضاء وقت مختلف ورائع مع الزوجين النجمين، في فيلا كومو الفاخرة، مع تناول الغذاء مع النجمين.



ومن المقرر أن تذهب جميع الأرباح لصالح مؤسسة كلوني، التي تدعو إلى العدالة، عبر تحقيق مبدأ المُساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.



وبحسب موقع Omaze، من المميزات التي سيحصل عليها الشريكان المحظوظان:



- الاستمتاع بموعد كالحلم مزدوج مع جورج وأمل كلوني في الفيلا الفاخرة على بحيرة كومو.

- مشاركة الغذاء مع جورج وأمل، والتقاط الصور معهما والاستمتاع ببعض من أجود أنواع البروسكو والحلويات والجبن في إيطاليا.

- التعرف على جورج وأمل أثناء الاستمتاع بالمناظر الخلابة للبحيرة وجبال الألب.

- السفر إلى إيطاليا والإقامة في فندق 4 نجوم.



