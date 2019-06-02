ذا صن: عقوبات تنتظر مشجعي توتنهام بعد إساءتهم لصلاح في النهائي

أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن جماهير نادي توتنهام معرضون للعقاب من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب ما فعلوه تجاه محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، بالأمس، خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي انتهى بتتويج الريدز للمرة السادسة في تاريخهم.



وتابعت أن مشجعي توتنهام ألقوا بكأس بلاستيكية على صلاح خلال احتفاله بإحرازه الهدف الأول لفريقه أمام توتنهام.



وأشارت إلى أن المشجعين لم يرددوا أي هتافات عنصرية ضد صلاح، ولكنهم ألقوا بهذه الكأس دون سبب واضح لهذا الأمر.



وأوضحت أن الأمر قد يكون سياسيا أكثر من أي شىء، فمن المعروف أن معظم مشجعي توتنهام من اليهود الإسرائيليين، أما صلاح فهو مصري ويعتبر إسرائيل عدوا، لذلك قد يكون هذا السبب وراء تصرفات مشجعي توتنهام.