تليجراف: صلاح تحدى كابوس كييف وحوله لتعويذة فوز

أكدت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، عكس نظرية الإحباط وحول الكابوس الذي عاشه في كييف العام الماضي لعامل محفز له قبل مباراة توتنهام هذا العام والتي أقيمت في العاصمة الإسبانية مدريد مساء أمس.



وتابعت أن صلاح لم يسع لنسيان ما حدث له في كييف خلال المباراة النهائية التي أقيمت العام الماضي أمام ريال مدريد، عندما خرج مصابًا بسبب تعمد سيرجيو راموس إيذاءه، ولم يكن يعلم وقتها أن صورته وهو يبكي ستكون تعويذة الفوز.



وأضافت أن صلاح أحرز هدفه في الدقيقة الثانية فور نزوله لأرض الملعب، ويبدو ما حدث غير مألوف، فكان من المفترض أن يخشى صلاح تكرار ما حدث، ولكن ما حدث كان عكس ذلك.



وأشارت إلى أن صلاح أنهى موسمًا رائعًا آخر مع ليفربول، وكان موسمًا مثيرًا للغاية مع المدير الفني الهولندي يورجن كلوب، فصلاح اعتاد على مهمة تسديد ركلات الجزاء تحت الضغط الشديد ودائمًا ما ينهي مهمته بنجاح.