تداول 22 سفينة حاويات وبضائع عامة بموانئ بورسعيد

ذكرت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالي"، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد سفن الحاويات والبضائع العامة المتداولة بالموانئ بلغت 22 سفينة.



وأضافت الهيئة- في بيان لها- أن ميناء شرق بورسعيد استقبل سفينة حاويات وغادرته سفينتان، مشيرة إلى وجود 3 سفن على الأرصفة، وأنه من المنتظر دخول 4 سفن.



وأوضحت أن سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة دخلوا ميناء غرب بورسعيد، بينما غادرته سفينتا حاويات، وتوجد على الأرصفة 5 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، ومن المنتظر دخول سفينة حاويات، منوهة بأنه جارٍ التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.