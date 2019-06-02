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الثقافة
الأحد 02/يونيو/2019 - 03:10 م

دوّن تصدر طبعة جديدة من رواية "البشمورى" لـ"سلوى بكر"

دوّن تصدر طبعة جديدة
جمال عاشور
dostor.org/2651889

تصدر دار دوّن للنشر والتوزيع، طبعة جديدة من رواية "البشمورى" للكاتبة الكبيرة سلوى بكر.

تجرى أحداث الرواية، التى صدرت طبعتها الأولى عام 1998، فى عهد الخليفة المأمون، الذى قضى على ثورة البشامرة، ثم استخدم الخليفة المعتصم الأسرى الأقباط الذين جُلِبوا إلى بغداد، مركز الخلافة، للقضاء على "ثورة الزلط" (وفى مصدر آخر: "الظط") فى جنوب بغداد، نظرًا لمعرفتهم (أى الأسرى الأقباط أو البشامرة) بخصائص الماء والتراب وجغرافية الأرض الموحلة.

الرواية تتحدّث فى البدء عن ثورة البشمورى ضد الظلم، والخراج القاسى الذى أفقر الناس وأشاع الجوع والفقر بينهم بسبب سوء تقدير الولاة لأحوال الفلاّحين، حتّى بدأ البعض ينهش لحوم البشر من دون أن يشعر الولاة بثقل ما يلقونه على عاتق الرعيّة، وتصف قصّة مريعة يستشعر من خلالها "مينا بن بقيرة"- والذى كان جابيا للخراج أو الدمز بالقبطيّة- جعلته يعود إلى رشده ويترك عمله ويقوم بثورة ضد الولاة فى الأراضى الموحلة فى مصر السفلى، لكنّ هذه الثورة تنتهى بقمع البشامرة ونفيهم إلى أنطاكية، حيث يتم بيع بعض الأسرى فى أسواق النخاسة فى الشام وبغداد والإبقاء على البعض فى أنطاكية- التى اختاروها لوجود كنيسة كبيرة فيها مقربة من اليعقوبية- ليستعملوهم فيما بعد وقودا لقمع ثورة الزط فى البصرة بسبب تشابه الطبيعة فى الأراضى الموحلة وأهوار البصرة، هى رواية استعمال شعوب مقهورة فى قهر شعب آخر. يتبيّن ذلك من عدم سؤال الناس عن مصير هؤلاء ولا الزط - غجر الهنود فى البصرة- ممّن أسروا ونقلوا إلى خانقين ومن ثمّ الحدود البيزنطيّة، حيث تمّ أسرهم مرّة أخرى ليصبحوا غجر شرق أوروبا أو السيغان اليوم فى رومانيا وبلغاريا وغيرها.

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