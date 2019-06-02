وزير خارجية ألمانيا السابق: الحزب الاشتراكي الديمقراطي بحاجة لإزالة السموم

بعدما أعلنت أندريا نالس، رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، الاستقالة من منصبها، دعا وزير الخارجية الألماني السابق زيجمار جابرييل المنتمي للحزب ورئيسه في السابق إلى "إزالة السموم" من الحزب.



وقال جابرييل، الذي شغل أيضًا منصب نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أثناء رئاسته للحزب في الماضي، لصحيفة "هانوفرشه ألجماينه تسايتونج" اليوم الأحد: "طالما أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي لا ينشغل سوى بنفسه فقط، وطالما أن الأمر يتركز فقط على مواقع السلطة الداخلية بالحزب، سيستمر المواطنون في الابتعاد عنا... الحزب الاشتراكي الديمقراطي بحاجة لإزالة السموم".



واستدرك جابرييل أنه يمكن في المستقبل أن يكون هناك أوجه خلاف داخل الحزب، وقال: "كان ذلك موجودًا دائمًا، وذلك يعد ضروريًا في أي حزب أيضًا".



لكنه أكد أنه من الضروري أن يكون هناك اهتمام صادق بالمواطنين وتعامل ودود ومتضامن "من الداخل ومن الخارج".



يذكر أن جابرييل أعلن قبل وقت قصير عزمه الانسحاب من البرلمان الألماني وعدم الترشح مرة أخرى في الانتخابات المقبلة.