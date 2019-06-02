الجارديان: بكاء صلاح أمام ريال مدريد كلمة السر في الفوز بأوروبا

أكدت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن صورة محمد صلاح لاعب نادي ليفربول وهو يبكي في نهائي دوري أبطال أوروبا العام الماضي أثناء خروجه من الملعب كانت السر وراء الفوز بالبطولة العام الحالي.

وتابعت أن قبل المباراة بلحظات وفي غرفة خلع الملابس نظر صلاح لصورته وهو خارج باكيًا من ملعب كييف قبل عام تقريبًا، وفي غضون دقيقتين فقط، كان صلاح قد سجل هدف النهائي الأول ليصل إلى الهدف 29 خلال موسمه الثاني مع ليفربول.



وأوضحت أن ما جعل صلاح متماسك لهذه الدرجة خلال تنفيذه ركلة الجزاء، هو تسجيل ركلة الجزاء لمنتخب بلاده مصر والتي أهلت الفراعنة لنهائيات كأس العالم التي أقيمت في روسيا العام الماضي بعد غياب 28 عام.



وأشارت إلى أن صلاح يحلم مع رفاقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن كانوا على بعد خطوات قليلة منه، الموسم الماضي.



