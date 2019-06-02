بورسعيد تستعد لاستقبال عيد الفطر

وجه محافظ بورسعيد، عادل الغضبان، رؤساء الأحياء ومديري المديريات برفع درجات الاستعداد القصوي لاستقبال عيد الفطر، وتشكيل فرق طوارئ لإصلاح أية أعطال في المرافق والخدمات، وتكثيف أعمال النظافة حول الميادين والحدائق العامة واتخاذ ما يلزم لظهور محافظة بورسعيد بالشكل الحضاري الذي يليق بها.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ اليوم الأحد، مع رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية، بحضور المهندس كامل أبو زهرة، السكرتير العام، ومساعد مدير الأمن، والمستشار العسكري للمحافظة.



وأكد محافظ بورسعيد أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية تعمل على مدار أربع وعشرين ساعة، وتتابع مع الأحياء لسرعة حل أي شكاوي عن أي قصور في توفير الخدمات والسلع الحيوية في الأحياء والمدن والقرى التابعة لمحافظة بورسعيد وتجهيز الحدائق والمتنزهات العامة والأماكن السياحية بالمحافظة، وفتح الشواطئ العامة لاستقبال المواطنين ورفع حالة الاستعداد بالأحياء لمتابعة أعمال النظافة، خاصة في محيط الساحات المخصصة لصلاة العيد، ومراجعة أعمال النظافة حول المساجد بجميع الأحياء والطرق المؤدية إليها، وإنارة جميع الطرق.



وأصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء الأحياء بضرورة التنسيق مع الأوقاف والأمن لتجهيز أماكن ساحات صلاة العيد التي تم تحديدها، والإعلان عنها، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها.



وشدد على ضرورة تكثيف الحملات على الأسواق لضبط الأسعار، ومصادرة السلع الفاسدة، كما كلف مسئولي التموين بالمتابعة اليومية لضبط الأسواق من خلال توافر السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، وكميات كبيرة بمختلف المجمعات الاستهلاكية، مع تشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز لتوفير كميات كافية من الخبز المدعم بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية للمواطن وتكثيف المرور على المحلات العامة والمجمعات الاستهلاكية والأسواق للتأكد من تواجد كل السلع الضرورية وبأسعار مناسبة، خاصة الأسماك الطازجة والمملحة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك من التلاعب واستغلال التجار ومتابعة تشغيل المخابز ومستودعات البوتاجاز مع تكثيف أعمال النظافة والحملات لإزالة أية إشغالات في الشوارع ومنع إقامة أسواق أو شوادر عشوائية.



كما كلف المحافظ مرور بورسعيد بتكثيف الحملات والرقابة المرورية بمختلف الشوارع والطرق، خاصة الشوارع والطرق العامة والرئيسية من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة والانضباط فى الشارع مع إحكام السيطرة على تسعيرات ركوب السيارات الأجرة والعمل على الالتزام بالتسعيرة المقررة وتنظيم مرور السيارات ومختلف المركبات لمنع الإزدحام والتكدس والاختناقات المرورية.



ووجه مسئولي الصحة برفع حالة الطوارئ داخل كل المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة مع إلغاء الإجازات للعاملين فيها، وذلك لاستقبال كل الحالات المرضية، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة وبطول شواطئ بورسعيد ومدينة بورفؤاد للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة، فضلًا عن تكثيف حملات الرقابة على الأغذية بمختلف المراكز والمدن والتجمعات والحدائق العامة.



وطالب رؤساء شركتى مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف الإدارات التابعة لهما بدائرة المحافظة لاستقبال كل البلاغات والشكاوى على مدار الـ24 ساعة وسرعة إيجاد الحلول الفورية لها، مع ضرورة تجهيز لجان وفرق للصيانة والطوارئ للقيام بالمرور على كل شبكات الكهرباء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى لفحصها وإجراء عمليات الصيانة الدورية اللازمة لها والتعامل السريع مع أى حالات طارئة لضمان عملها بالكفاءة المطلوبة.