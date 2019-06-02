لماذا فكر الحكيم "تولستوي" في الانتحار أثناء بحثه عن "الله"؟

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، خلال حلقة اليوم من برنامجه "باب الله"، المُذاع على فضائية "الغد" الإخبارية، الضوء على حياة الراحل الحكيم "ليو تولستوي"، ورحلته الإيمانية في البحث عن الله.

وأشار "الباز"، إلى أن تولستوي يمثل أعظم ملحمة فكرية عرفها التاريخ خلال الفترة من 1828 وحتى 1910 فهو واحد من أعظم الروائيين الروس، ويعتبره بعض النقاد أعظم الروائيين على الإطلاق، منوها بأن بعض أعماله عام 1865 باعت 36 مليون نسخة.

واستكمل أن تولستوي كان مصلحًا اجتماعيًا وداعية سلام، وألهم مفكرين عظام مثل مهاتما غاندي، وماوتن لوثر كنج، من خلال كتابه المهم مملكة الرب داخلك، حيث يتحدث تولستوي عن رفض الظلم والعنف.

وواصل أن تولستوي كان ينتمي لعائلة من النبلاء، حياته كانت مرفهة بدرجة كبيرة للغاية، وكانت عنده كل عوامل السعادة أسرة، ومال، ونجاح أدبي، ورغم ذلك لم يكن سعيد.

وتابع أن أزمة تولستوي الكبيرة كانت في بداية الخمسينات من عمره، لأنه كان رافضًا لحياة الرفاهية، وكان يبحث عن الله في حياته، وبدأ يعيد التفكير في أسئلة كانت تشغله، وكانت عن الله وحقيقته وماهية الإيمان به، وأسئلة عن معنى الحياة وكان هذا هو السؤال العريض في تجربة تولستوي.

واستطرد أنه ذهب على الكنيسة لمحاولة الإجابة على اسئلته، ولكنه لم يجد إجابة فقرر أن يجتهد هو ويقرأ ويبحث وينشر اجتهادته في الصحف، ولكن تمت محاربته، وأعلنت الكنيسة حرمانه، ولكنه لم يتراجع ولم يتردد، وبدأت الأسئلة تضغط عليه أكثر لدرجة أنه فكر في الانتحار.