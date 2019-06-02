ميناء دمياط يستقبل 9 سفن للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، سفينتي حاويات وسبع سفن بضائع عامة، فيما غادرته سفينة حاويات وست سفن بضائع عامة.



وذكر بيان للمركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 22 سفينة، بالإضافة إلى 16 سفينة بـ"المخطاف الخارجي" فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وغادر الميناء قطار بحمولة 1316 طن قمح، بالإضافة إلى 841 شاحنة، بحمولة 44 ألفا و923 طنا من البضائع العامة، منها 99 سيارة نقل محملة بـ 4957 طن قمح.



وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلي 147 ألفا و723 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 57 ألفا و12 طنا.



وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 663 طن رمل، و6000 طن يوريا، و6818 طن فوسفات، و1500 طن علف.. وبلغت حركة الصادر من الحاويات 618 "حاوية مكافئة" وعدد الحاويات الوارد 361 "حاوية مكافئة" في حين بلغ عدد الحاويات "الترانزيت" 1740 حاوية "مكافئة".



وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16 ألفا و309 أطنان حديد و9000 طن كسب صويا و1224 طن خشب و11 ألفًا و637 طن ذرة و5059 طن زيت و8445 طن خردة.