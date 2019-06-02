المجلس الدستوري الجزائري يمدد ولاية الرئيس المؤقت

أعلن المجلس الدستوري الجزائري، اليوم الأحد، عن تمديد ولاية الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح إلى حين انتخاب رئيس جديد للبلاد.



وقال المجلس الدستوري الجزائري، في وقت سابق اليوم، إنه تم تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة 4 يوليو المقبل.



وأكد المجلس الدستوري في بيان، رفضه ملفي الترشح المودعين لديه اللذين تخطى عددهم 70 مرشحًا.



وأشار المجلس الدستوري إلى استحالة إجراء انتخابات الرئاسة في وقتها المحدد لعدم استيفاء المترشحين للشروط المطوبة.



وأعلنت السلطات المختصة في الجزائر يوم 26 مايو الماضي، عن إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل، وسط عدم تقدم أى من الأحزاب والشخصيات القوية للانتخابات من أجل شغل منصب الرئاسة.