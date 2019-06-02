ضبط سلاح ناري بحوزة هارب من 5 قضايا سرقة ونصب بالفيوم

نجح ضباط مباحث مركز شرطة سنورس بالفيوم، في القبض على متهم هارب مطلوب التنفيذ عليه في 5 قضايا سرقة ونصب وبحوزته سلاح ناري وطلقة واحدة لذات العيار.



تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير المباحث يفيد بتمكن قوة أمنية من وحدة مباحث مركز سنورس من ضبط "أحمد جويد سالم محمد" 38 سنة عاطل ومقيم في سنهور القبلية بدائرة المركز سابق ضبطه واتهامه في 10 قضايا متنوعة ومطلوب التنفيذ عليه في 5 قضايا سرقة ونصب، وضبط بحوزته سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 ملي وطلقة واحدة لذات العيار.



تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 303 أمن دولة طوارئ لسنة 2019 وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.