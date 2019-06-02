عروض فنية علي مسرح قصر ثقافة السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث أقامت مكتبة الشرطة الفرعية ورشة فنية رسومات حرة، وذلك بدار الرحمة للأيتام.



كما أقيم علي مسرح قصر ثقافة السويس عرض فني لفرقتي السويس القومية للآلات الشعبية، وفرقة السويس القومية للفنون الشعبية، قدمت من خلال باقة متنوعة من الأغانى المتنوعة علي أنغام السمسمية منها "يا ريس البحرية يا مصري، يا بيوت السويس".



كما قدمت فرقة الفنون الشعبية عدد من التابلوهات الاستعراضية منها "الصيادين، الحنه السويسي".



جاء ذلك ضمن فعاليات الهيئة التي تجوب بها القرى والمحافظات لنشر الثقافة ورفع الوعي، وبث روح المواطنة وحب الانتماء لدى الأطفال والشباب.