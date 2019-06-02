تأجيل دعوى إلغاء نظام "التابلت" بالتعليم

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل أولى جلسات الطعن المقدم من المحامي عمرو عبدالسلام بصفته ولي أمر الطالبة "سما" بالصف الأول الثانوي لإلغاء نظام التابلت على طلاب المرحلة الثانوية الحالية، لجلسة ١٠ يوليو المقبل، لتقديم خطة التعليم الجديدة.



وشهدت الجلسة مطالبة مقيم الدعوى باستدعاء الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، للمثول أمام المحكمة لسماع رأيه الفني كأحد المتخصصين في منظومة التعليم ومدى صلاحيتها للتطبيق من عدمه.



كما طالب إلزام وزير التربية والتعليم بتقديم صورة طبق الأصل من ملف خطة تطوير التعليم الجديدة محل الطعن.



كان الطعن المقام ضد وزير التربية والتعليم ورئيس مجلس الوزراء، يطالب بالعودة إلى النظام القديم وقصر نظام التعليم بالتابلت على مرحلة التعليم الأساسي.