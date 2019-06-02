قيمة "سبيس إكس" تصل إلى 33 مليار دولار

حصلت شركة سبيس إكس الأمريكية على 536 مليون دولار في جولة تمويلها الأخيرة بسعر 204 دولارات للسهم.



وجمعت سبيس إكس هذا العام ما يزيد عن مليار دولار في جولاتها التمويلية، وذلك لتطوير مشروعاتها التقنية.



ووصلت قيمة الشركة المتخصصة في تكنولوجيا الفضاء إلى 33.3 مليار دولار، وذلك حسب ما قالت صحيفة القبس الكويتية الإخبارية.



وتعمل الشركة على إرسال أقمار صناعية إلى الفضاء، ليصل الرقم إلى 12 ألف قمر صناعي، وذلك من أجل إيصال الإنترنت إلى سكان الكرة الأرضية.



يذكر أن شركة سبيس إكس من المقرر أن ترسب تطوير صاروخ يصل للمريخ بـ100 شخص اسمه ستار شيب.