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اقتصاد
الأحد 02/يونيو/2019 - 02:20 م

التمثيل التجاري بميلانو: توفير فرص تصديرية للشركات المصرية بمليوني يورو سنويًا

التمثيل التجاري بميلانو:
أ ش أ
dostor.org/2651830

أعلن جهاز التمثيل التجاري عن نجاح مكتبه في "ميلانو" في الحصول على طلبات من شركات لاستيراد سلع زراعية وغذائية من مصر بقيمة تقديرية تبلغ مليوني "يورو" سنويا.

جاء ذلك خلال لقاء أحمد غانم، نائب القنصل التجاري بمكتب التمثيل التجاري المصري في "ميلانو " بأكثر من 23 شركة إيطالية- على هامش انعقاد الدورة رقم "36 " من المعرض الدولي للخضر والفاكهة" Macfrut " والمعرض الدولي للصناعات الغذائية "Tuttofood" مايو 2019 واللذين شارك فيهما أربعة آلاف عارض وزارهما 125 ألف مشتر من مختلف دول العالم.

وأوضح جهاز التمثيل التجاري- في بيان له- أنه تم توجيه الدعوة لمسئولي الشركات الإيطالية لزيارة مصر، ودراسة فرص الاستثمار فيها، وذلك بعد استعراض المزايا التي تقدمها مصر للمستثمر الأجنبي في ظل جهود الحكومة لتحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف أنه تمت مناقشة سبل وآليات التعاون الممكنة بين هذه الشركات ونظيراتها في مصر، وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، حيث شملت هذه الاجتماعات شركات تعمل في مجالات التكنولوجيا الزراعية، والكيماويات والأسمدة الزراعية، والميكنة الزراعية الثقيلة، والهندسة الزراعية.

ولفت إلى أنه عقد اجتماعا مع البروفيسور فرانسيسكو كابوزي، رئيس مركز البحوث الزراعية بجامعة بولونيا لمناقشة سبل التعاون الفني لبناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية في هذا القطاع الهام، حيث تم الاتفاق على دراسة توقيع مذكرة تفاهم "MOU " تتيح تبادل الطلاب والباحثين والكوادر العلمية بين البلدين.

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