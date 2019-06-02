البريطانية جوانا كونتا تتأهل إلى دور الثمانية في بطولة "رولان جاروس" للتنس

تأهلت لاعبة التنس البريطانية جوانا كونتا، إلى منافسات دور الثمانية في بطولة "رولان جاروس" للتنس، ثاني البطولات الأربع الكبرى للعام الحالي.



وجاء تأهل اللاعبة جوانا كونتا المصنفة رقم "26" وذلك بعد تغلبها على اللاعبة الكرواتية دونا فيكيتش، المصنفة رقم "23 " بمجموعتين دون رد، حيث كانت نتيجة المجموعات: 6-2 و6-4.



وبذلك تصبح اللاعبة جوانا كونتا، ثالث المتأهلات لدور الثمانية بعد كل من: اللاعبة التشيكية ماركينا فوندروسوفا، والكرواتية، بيترا مارتيتش.



يذكر أن جوانا كونتا هي لاعبة كرة مضرب أسترالية بدأت مسيرتها كمحترفة سنة 2008 تلعب باليد اليمنى وتحتل حاليًا المرتبة رقم 27 (29 فبراير 2016) في تصنيف رابطة محترفات كرة المضرب وهو أعلى تصنيف لها في الفردي كان المركز الـ 26 في سنة 2016.