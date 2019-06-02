رئيس السلفادور الجديد يؤدي اليمين ويتعهد بمعالجة مشاكل البلاد

تولى رئيس السلفادور الجديد نجيب أبوكيلة مهام منصبه، يوم السبت، وتعهد بعلاج البلد الواقع في أمريكا الوسطى بعد أن أدت سنوات من العنف والهجرة إلى توتر العلاقات مع الولايات المتحدة.



ووضع أبو كيلة، 37 عاما، الفلسطيني الأصل، الذي كان يشغل منصب رئيس بلدية سان سلفادور، حدا لنظام الحزبين الذي سيطر على البلاد لثلاثة عقود، بعد أن فاز بأصوات أكثر مما حصل عليه جميع المرشحين الآخرين في الانتخابات الرئاسية في فبراير.



وتعهد أبوكيلة، رفقة زوجته الحبلى جابرييلا رودريجيز، باتخاذ قرارات صعبة لهذا البلد الفقير خلال فترة ولايته التي تستمر خمس سنوات، دون أن يذكر تفاصيل.



وتخالف رئاسة أبوكيلة سيطرة دامت نحو 30 عاما لحزبين على السلطة في البلاد، هما حزب التحالف الوطني الجمهوري وجبهة فارابوندو مارتي للتحرير الوطني.



وسيتعين على أبوكيلة، الذي انتقد بكين من قبل، أن يوازن بين مصالح الصين والولايات المتحدة.



وقالت السفارة الصينية في السلفادور، في بيان على تويتر، إن أبوكيلة قال لمبعوث خاص إنه يعتبر الصين دولة صديقة، وإن هناك فرصا عظيمة للعمل معا.



وهنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبوكيلة على تويتر، قائلا إن الولايات المتحدة مُستعدة للعمل معه "لتعزيز الرخاء في السلفادور".



وهدد ترامب مرارا بقطع المساعدات عن السلفادور، وكذلك جواتيمالا وهندوراس المجاورتين، إذا لم تبذل هذه البلدان مزيدا من الجهود للحد من الهجرة إلى الولايات المتحدة.