مصطفى قمر ومدحت العدل والحجار ضيوف إذاعة الشرق الأوسط في العيد

تستضيف شبكة الشرق الأوسط على مدار الاحتفال بعيد الفطر المبارك، مجموعة من الفنانين في برامجها وفتراتها المفتوحة.



وتضم قائمة الضيوف كل من: المطرب مصطفى قمر، وعلي الحجار، والفنانة ريهام عبدالغفور، ورانيا فريد شوقي، والسيناريست مدحت العدل، وسيمون.



كما يتضمن البرنامج استضافة مجموعة من فناني الكاريكاتير لرسم صورة فكاهية عن العيد، وتقدم الشبكة مجموعة من التهاني في هيئة كروت معايدة من نجوم المجتمع إلى الجماهير في كل مكان.



وتعتبر إذاعة الشرق الأوسط من أقدم الإذاعات المصرية حيث بدأ بثها في 30 مايو عام 1964 "كمحطة إعلانية" لها طابعها وأسلوبها المميزان بين سائر الخدمات الإذاعية، وهي تتوخى جذب أكبر عدد من المستمعين والمعلنين في منطقة الشرق الأوسط ضمانًا لتحقيق الهدف من إنشائها وهو، توالت زيادة ساعات الإرسال حتى وصلت إلى 24 ساعة في رمضان، وتبث على تردد 89.50 FM.