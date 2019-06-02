التحقيق مع عاطل بتهمة قتل "شاذ جنسيًا" في السلام

بدأت نيابة السلام، الأحد، التحقيق مع عاطل لاتهامه بقتل "شاذ" في السلام، واعترافه بارتكاب جريمته.



تلقى الرائد محمد عبدالمنعم رئيس مباحث السلام ثان، بلاغًا من الأهالى بالعثور على جثة رجل يبلغ من العمر 53 عامًا عاريًا وبها عدة طعنات متفرقة.



تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده أن المجني عليه شاذ جنسيًا ويقيم بمفرده بعد انفصاله عن زوجته، وفي يوم الواقعة كان بصحبته عاطل ويمارسان الشذوذ الجنسي مقابل مبالغ مالية يدفعها المجن عليه للمتهم لكن المتهم أصيب بالتعب من العلاقة وطلب من المجني عليه التوقف لكنه رفض فقام بطعنه بسكين في رقبته وبطنه ولاذ بالفرار حتى تم ضبطه، وتحرر المحضر اللازم.