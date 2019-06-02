مفاجأة مدوية: جوشوا ينهار أمام المدمر

مني البريطاني أنطوني جوشوا، بطل العالم في الوزن الثقيل حسب تصنيف الجمعية العالمية، والمنظمة العالمية، والاتحاد الدولي للملاكمة، بهزيمته الأولى في مسيرته، على يد الأمريكي رويز.



وقد تكون هذه الخسارة إحدى أكبر المفاجآت المدوية في تاريخ الملاكمة، لأن جوشوا يعتبر أحد أفضل الملاكمين الحاليين في الوزن الثقيل، إن لم يكن أفضلهم على الإطلاق.



وبدأ جوشوا النزال بشكل مثالي، وأسقط متحديه الأمريكي على الأرض في الجولة الثالثة، لكن رويز رد مباشرة وأسقط البريطاني مرتين قبل نهاية الجولة ذاتها.



وبدا أن جوشوا استعاد تفوقه مع الجولات اللاحقة حتى السابعة، حيث فقد السيطرة تماما وسقط أرضا أكثر من مرة بعد لكمات متلاحقة من رويز، وبدأ العد له، لكنه استطاع العودة واستئناف المباراة.



وبعد سقوط رابع، نهض البريطاني بصعوبة وتوجه إلى الزاوية المخصصة له، ولم يستطع الانصياع لتعليمات الحكم، فأنهى الأخير المباراة.



وبعد هزيمته الأولى مقابل 22 فوزا، 20 منها بالضربة الفنية القاضية، هنأ جوشوا (29 عاما) بحرارة منافسه بالفوز، وقال: "الملاكمة رياضة صعبة.. تدربت بشكل قاس، لكنني هزمت من قبل ملاكم جيد، وسيكون مهما جدا أن نرى إلى أين سيذهب".