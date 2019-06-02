القاهرة : الأحد 02 يونيو 2019
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الأحد 02/يونيو/2019 - 02:08 م

واشنطن بوست: مشروع رقمي يدخل الأهرامات وأبو الهول إلى العصر الحديث

واشنطن بوست: مشروع
إسراء صلاح الدين
dostor.org/2651815

أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنه تم إدخال أهرامات مصر والقديمة وتاريخها إلى العصر الحديث.

وتابعت أن الأهرامات وأبو الهول يعدان حلم لكل عاشق للتاريخ القديم، فمنذ 4600 عام حول المصريين القدماء مقابر موتاهم إلى أهرامات، ونجح علماء الآثار من اكتشاف طريقة تمكن أي فرد من استكشاف هذا الصرح العظيم من وراء شاشات الكومبيوتر من خلال مشروع الجيزة الرقمي.

وأضافت أن هذا المشروع يعد مركز شامل كل شئ، يجلب التاريخ بقوة للعصر الحديث، فهو عبارة عن عشرات الآلا من الصور والبحوث العلمية تم دمجهخا بطريقة مطورة حول المواقع الأثرية في الجيزة.

وأشارت إلى أن المشروع بدأ في متحف الفنون الجميلة في بوسطن، حيث بدأ بيتر دير مانويليان رقمنة أعمال جورج ريزنر، عالم المصريات الذي أجري 40 عامًا من الحفر والتنقيب والبحث في الجيزة.

وأضحت أن مشروع مانويليان انتقل منذ ذلك الحين إلى جامعة هارفارد وتوسع ليشمل معلومات من الحفريات الأسطورية لرايزنر، والتصوير الرقمي الحديث للمواقع، وبيانات من جامعة هارفارد، ووزارة الشؤون الخارجية والمؤسسات الأخرى.

وتابعت أن كل كل نموذج ثلاثي الأبعاد يوفر الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والمراجع، فهو يوفر فرصة نادرة لتخيل المواقع القديمة وفرصة لتقدير الجهد المدروس للعلماء الحديثين الذين يعملون على جعل الكنوز الأثرية في العالم القديم في متناول الجميع.

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