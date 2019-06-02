أسماء الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، اليوم الأحد، الفائزين في المسابقة العالمية الـ26 للقرآن الكريم التي نظمتها الوزارة بفروعها الثلاثة من مصر والأردن وتشاد وكينيا والسنغال وروسيا الاتحادية والتى يبلغ قيمة جوائزها المالية مبلغ مليون و100 ألف جنيه.



وقام الرئيس السيسي بتقديم شهادات التقدير والجوائز المالية للفائزين بالمسابقة وهم في الفرع الأول "حفظ وتفسير القرآن الكريم وفهم مقاصده" فاز رأفت عبدالستار سيد أحمد مصر بالمركز الأول بجائزة مالية 180 ألف جنيه، وعمر عبدالكريم خليل الزغبي من الأردن فاز بالمركز الثانى بجائزة 120 ألف جنيه، وعبد الباسط حلو صوصول من تشاد فاز بالمركز الثالث بجائزة مالية 90 ألف جنيه.



وفى الفرع الثاني للمسابقة لحفظ القرآن والصوت الحسن والتجويد فاز عبدالرحيم محمد علي إبراهيم حامد من مصر بالمركز الأول بجائزة مالية 150 ألف جنيه، وعبدالعزيز شعبان عبدالعزيز فاز من مصر بالمركز الثاني بجائزة مالية 120 ألف جنيه، وعبدالعليم عبدالرحيم محمد من كينيا فاز بالمركز الثالث بجائزة 90 ألف جنيه ومحمد مصطفى نيانج من السنغال فاز بالمركز الرابع بجائزة 80 ألف جنيه.



أما في الفرع الثالث للناشئة فازت سارة محمد محمد زكريا من مصر بالمركز الأول بجائزة 120 ألف جنيه وأحمد جمال السيد حشيش من مصر فاز بالمركز الثاني بجائزة 80 ألف جنيه وعبد الله تشحكيف رستم من روسيا الاتحادية فاز بالمركز الثالث بجائزة 70 ألف جنيه.