اكتشاف 95 مقبرة ترجع إلى أسر مينج وتشينج وهان الإمبراطورية في حرم جامعة تسينجهوا

اكتشف ما إجماليه 95 مقبرة قديمة في حرم جامعة تسينجهوا، الجامعة المرموقة في بكين.



وتم تقييد الوصول إلى موقع التنقيب، حيث يمكن رؤية أكثر من 20 قبرا بشكل واضح من الأعلى، بينما لا تزال معظم المقابر مغطاة.



وعثر على المقابر في منطقة كان من المقرر بناء مبنى جديد بها لقسم الهندسة المدنية بجامعة تسينجهوا.



وتم اكتشاف عملات نحاسية وغيرها من الأشياء الأخرى إلى جانب العظام البشرية، ويمكن رؤيتها داخل القبور الـ20 المكشوفة.



ويعتقد الخبراء أن المقابر، التي تكون كتلتها صغيرة الحجم وبسيطة البناء، تنتمي إلى مدنيين في عهد أسر هان ومينج وتشينج الإمبراطورية.



وقال عالم آثار من معهد بحوث الآثار الثقافية في بلدية بكين "هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف مقبرة قديمة في حرم جامعة تسينغهوا، وتم العثور على مقابر تعود إلى عهد أسرة تانج الإمبراطورية من قبل".



وقال الخبراء إن التواريخ الدقيقة وقيمة البحوث الأثرية سيتم تحديدها من خلال مزيد من الدراسة للمواد المدفونة والمعلومات الطبقية للمقابر.



وبحسب القوانين واللوائح الصينية، يجب إجراء الأعمال الأثرية في موقع البناء، حيث أجرى عمال آثار مسحا في المنطقة من 2 إلى 14 أبريل هذا العام، ليجدوا المقابر.



وتم الانتهاء من أعمال التنقيب في 16 مقبرة بداية من 27 مايو الماضي، وما زال علماء الآثار يعملون على البقية.