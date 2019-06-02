تموين كفر الشيخ: توريد 130 ألف طن قمح حتى الآن

أعلن عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، أن إجمالي ما تم توريده من الأقماح المحلية منذ بداية الموسم الحالي في 15 أبريل وحتى صباح اليوم الأحد، 130 ألف و660 طن و304 كيلو، حيث يتم الاستلام من خلال 23 منفذًا تابع للجهات المسوقة التابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.



وأضاف "الهابط" أن هناك متابعة من الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ، على مدار الساعة، خلال فترة الاستلام اليومية، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبدالغني حبيب وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها وفقًا لتوجيهات المحافظ، مشددًا على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية.