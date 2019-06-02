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الأحد 02/يونيو/2019 - 02:05 م

"مستقبل وطن" يشيد بالرؤية المصرية للتعامل الحكيم مع التهديدات التي تواجه المنطقة

مستقبل وطن يشيد بالرؤية
محمد الشريف
dostor.org/2651809

أكد عبدالله سعيد الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزية لحزب مستقبل وطن، أهمية القضايا التى جاءت فى الكلمة التاريخية التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام القمة الاستثنائية العربية بمكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، لافتا إلى أن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة كانت مباشرة وتتماشى مضمونها مع سبب انعقاد القمة وهو وضع حد للتصرفات الإيرانية في الشرق الأوسط.

وأضاف "سعيد"، أن خطاب الرئيس تضمن عدة رسائل هامة جاءت من خلال الرؤية المصرية منها أن العرب ليسوا على استعداد للتفريط في أمنهم القومي، وتفعيل آليات التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب، التأكيد علي الحل السلمي الشامل الذي يلبي الطموحات الفلسطينية المشروعة، وتصور واضح لمعالجة الأزمات المستمرة في سوريا وليبيا واليمن ومواجهة جميع التدخلات الإقليمية أو الخارجية في الدول العربية.

وأوضح عضو الهيئة العليا لمستقبل وطن، أن الرؤية المصرية جاءت لتعبر عن الرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية، مؤكدا أن السيسي وضع القادة والزعماء والملوك والرؤساء العرب أمام مسئولياتهم التاريخية خاصة في في ظل تهديدات غير مسبوقة تواجه الأمن القومي العربي، وانها حملت في طياتها العديد من الدلالات من بينها رفض مصر التام التدخلات الدول الإقليمية في شؤون جيرانها بالسلب.

وأشار الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري المركزية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقمتين العربية والإسلامية جاءت في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء في المنظمتين بالعالمين العربي والإسلامي، والمساهمة بفعالية في جهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.

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