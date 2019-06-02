الإسكندرية تشارك في فعاليات المعرض الدولي لصناعة البيانات

شاركت محافظة الإسكندرية في فعاليات المعرض الدولي لصناعة البيانات الكبيرة Big Data Expo، والذي انعقد في مدينة جويانج بمقاطعة جوييجو.



وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي وقعها الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، بين مقاطعة جوييجو الصينية ومدينة الإسكندرية، لتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بينهما، في الأول من إبريل الماضي.



وعلى هامش الفعاليات؛ التقي أحمد جمال نائب المحافظ، بنائب عمدة مقاطعة جوييجو، لو يونججينج، وتناول اللقاء؛ تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين ورغبتهم في التعاون في المجالات الزراعية والثقافية والسياحية والتكنولوجية مما يساهم في تعميق العلاقات بين الشعبين. وكذا الحديث عن التعاون في إقامة أول منطقة أعمال تكنولوجية "Business Park" في محافظة الإسكندرية. وتم التأكيد من قبل الطرفان على متابعة سبل التنفيذ للتعاون بينهما.



حضر اللقاء؛ كل من سكرتير عام المقاطعة، ونائب مدير عام مكتب الشئون الخارجية، وعضو قيم التعليم بالمقاطعة، ونائب مدير عام قسم الثقافة والسياحة.