حبس سائق قتل زوج شقيقته بالبدرشين.. المتهم: كان عايز يضربها وأنا موجود

أمرت نيابة البدرشين بحبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ بتهمة قتل زوج شقيقته بعدما سدد له طعنة قاتلة في القلب أثناء معاتبته على ضرب الزوجة.



وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه لتحديد أسباب الوفاة، بعدما أشارت المناظرة الأولية إلى أنه مصاب بجرح طعني نافذ من الظهر اخترق القلب وخرج من الصدر.



كشفت التحريات بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عبدالرحمن أبو ضيف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن ربة منزل وصلت إلى مستشفى البدرشين المركزي وبرفقتها زوجها مصابًا بجرح طعني غائر وأثناء إسعافه لفظ أنفاسه الأخيرة جراء إصابته، فأبلغ الأطباء نقطة شرطة المستشفى، وتم إخطار قسم الشرطة وانتقلت قوة أمنية لفحص البلاغ وأفادت الزوجة بأن شقيقها وراء قتل زوجها.



وأضافت تحريات العقيد علي عبدالكريم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، أن الزوجة تزوجت من المجني عليه منذ 3 سنوات وأنجبا طفلًا وفي الأونة الأخيرة كثرت خلافاتهما حتى يوم الواقعة عندما تشاجرت معه بسبب قلة مصروف المنزل، ما أدى إلى قيامه بالتعدي عليها بالضرب فأسرعت للاستغاثة بشقيقها وأخبرته أن زوجها ضربها فأسرع إلى منزل شقيقته بقرية مزغونة، وقام بمعاتبة الزوج وردد قائلا: "متضربهاش لما تغلط كلمني وأحاسبها بس ضرب لا"، إلا أن الزوج تشاجر معه ونشبت بينهما مشادة كلامية فأسرع شقيق الزوجة إلى المطبخ واستل سكينًا غرسه في ظهر الزوج ولشدة الطعنة اخترقت القلب من الجهة الخلفية وخرجت السكين من الصدر ليسقط غارقًا في دمائه ويفر المتهم هاربًا.



أسرعت الزوجة بمعاونة الجيران بنقل الزوج إلى المستشفى لكنه فارق الحياة، وأشارت التحريات إلى أن الزوج كان دائمًا يشكو من كثرة طلب زوجته للأموال والإنفاق دون حساب ما خلق بينهما الخلافات.



وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة قطاع جنوب الجيزة والرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، من القبض على المتهم الذي عثر عليه مختبئًا بالمنطقة الزراعية المحيطة بالمنزل مسرح الجريمة، وتمت إحالته للنيابة العامة وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة فأصدرت قرارها بحبسه.