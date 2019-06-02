اصطدام باخرة سياحية مع قارب في مدينة البندقية الإيطالية

قالت سلطات ميناء محلي في مدينة البندقية الإيطالية إن باخرة سياحية اصطدمت مع رصيف وقارب اليوم الأحد مما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص.



وقالت شركة (إم.إس.سي كروزيز) إن الباخرة أوبرا التي تبلغ طاقتها الاستيعابية 2679 راكبا ويبلغ ارتفاعها 54 مترا وطولها 275 مترا كانت تقترب من مرسى في قناة جوديكا المائية عندما اصطدمت برصيف الميناء وقارب قريب بسبب مشكلة فنية.



وتسلطت الأضواء على سلامة السفن الكبرى في المدن الأوروبية بعد تصادم وقع الأسبوع الماضي بين سفينة سياحية وباخرة في نهر الدانوب في بودابست مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وفقدان 21 آخرين أصبحوا في عداد القتلى.



وقال بينو موسولينو رئيس هيئة ميناء البحر الإدرياتي شمال البلاد إن أربعة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة في الاصطدام. وقال عمال طوارئ إن الباخرة السياحية فقدت السيطرة فيما يبدو بعد أن انقطع كابل من الفولاذ كان يربطها بقارب قطر.