محافظ كفرالشيخ يناقش استعدادات عيد الفطر المبارك

ناقش الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، استعدادات عيد الفطر المبارك، حيث كلف برفع درجة الاستعداد خلال الأيام القادمة لاستقبال عيد الفطر المبارك بالمدن والقرى المختلفة، وتكثيف الرقابة التموينية والمرور بشكل دائم على الأسواق والمخابز، وتوفير أسطوانات البوتاجاز والسلع الغذائية بالمنافذ، وكذلك الرقابة على منافذ السلع الغذائية والاستهلاكية، وفتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام الجمهور، والعمل على نظافتها لاستقبال الرواد خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع بمراكز ومدن المحافظة، مقدمًا التهنئة بهذه المناسبة السعيدة إلى أبناء كفرالشيخ والشعب المصرى العظيم، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم علينا بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء.



ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بضرورة التنسيق مع الأوقاف والأمن لتجهيز أماكن ساحات صلاة العيد التى تم تحديدها والإعلان عنها، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، فضلًا عن رفع مستوى النظافة العامة، وتكثيف حملات رفع القمامة، وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومى من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وكل أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات، حفاظًا على المظهر الحضارى للمحافظة.



وشدد محافظ كفرالشيخ، بتوفير الخدمات العامة للمواطنين، وتأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحى وغير ذلك، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، مع إلغاء الإجازات للعاملين فيها لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والإسعاف لاستقبال أى حالات مرضية والحالات الحرجة، خلال إجازة العيد، وتواجد الأطباء وفروع الإسعاف، مع ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة.



وأكد المحافظ، أنه سيتم تنفيذ خطة شاملة بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة الرقابية، وعمل الحملات الانضمامية ما بين الصحة والطب البيطرى ومباحث التموين، لتكثيف الحملات المرورية على الأسواق ومنافذ السلع الاستهلاكية؛ للتأكد من صلاحية كافة السلع الغذائية واللحوم المعروضة، حرصًا على سلامة المستهلك وضمانًا لجودة ما يتم عرضه بالأسواق، ومحاربة الغلاء من خلال توافر السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة، وطرح كميات إضافية بالأسواق والجمعيات الاستهلاكية ومنافذ السلع الغذائية والمعارض الثابتة والمتحركة من مستلزمات العيد؛ مع تشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز لتوفير رغيف العيش بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية للمواطنين، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خلال عطلة العيد، فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الفطر المبارك.



وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تقرر عقد غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة بشكل دائم، وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن تابعة للغرفة الرئيسية للتواصل مع المواطنين، وبحث شكواهم فورًا، والعمل على حلها من خلال غرفة عمليات مركزية بالمحافظة قائمة على مدار 24 ساعة، لمتابعة الخدمات والمرافق، ومستوى النظافة، وحركة المرور، ومتابعة حالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية.



وأعطى المحافظ، تعليماته، لمدير الحماية المدنية، باتخاذ أقصى درجات الاستعداد، وجاهزية المعدات، وأفراد الحماية المدنية لمواجهة أى طوارئ قد تحدث أثناء العيد، كما كلف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بأهمية متابعة عينات المياه، وتشديد الرقابة على محطات التنقية والمعالجة، ومياه الشرب، وعمل ورديات الصيانة والأعطال على مدار الـ24 ساعة، مشددًا على رئيس قطاع كهرباء كفرالشيخ بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف الإدارات التابعة بدائرة المحافظة لاستقبال كافة البلاغات والشكاوى على مدار الـ24 ساعة، وسرعة إيجاد الحلول الفورية لها، مع ضرورة تجهيز لجان وفرق للصيانة والطوارئ للقيام بالمرور على كافة شبكات الكهرباء لفحصها، وإجراء عمليات الصيانة الدورية اللازمة لها، والتعامل السريع مع أى حالات طارئة لضمان عملها بالكفاءة المطلوبة، مكلفًا مرور كفرالشيخ، بتكثيف الحملات والرقابة المرورية بمختلف الشوارع والطرق العامة والرئيسية من أجل تحقيق الانضباط فى الشارع والسيولة المرورية المطلوبة، مع إحكام السيطرة على مواقف نقل الركاب، وتنظيم مرور السيارات، ومختلف المركبات، لمنع الازدحام والتكدس والاختناقات المرورية.



وكلف محافظ كفرالشيخ، رئيس مدينة مصيف بلطيم، بالاهتمام بالشواطئ، وتوفير وسائل السلامة للمصطافين، والاستعداد بخطة الإنقاذ، ومراقبة حالة البحر والرياح أولًا بأول حفاظًا على رواد المصيف، واستعداد نقاط الإسعاف المنتشرة بنطاق مصيف بلطيم، وكذلك توفير الخدمات الأساسية والمرافق بالمصيف خلال فترات العيد.



كما وجه المحافظ، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، بحظر استخدام أية ساحات لصلاة العيد غير مرخص لها، والتنسيق مع مديرية الأوقاف لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تخصيص وتجهيز 357 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في الخلاء، إضافة إلى المساجد المنتشرة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، مع تحديد اثنين من الدعاة لكل ساحة، أحدهما أصلى والآخر احتياطى، ونبه على ضرورة تواجد أئمة الساحات الأصليين والاحتياطيين، قبل صلاة العيد بساعة على الأقل وإشرافهم على الساحات.



وكلف محافظ كفرالشيخ، التفتيش المالى والإدارى بالمحافظة، بالمرور على كافة الوحدات الخدمية والمراكز والمدن والقرى، لمتابعة العمل، وانتظام تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.



جاء ذلك، بحضور اللواء محمد بندارى، وكيل أول الوزارة، السكرتير العام لمحافظة كفرالشيخ، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمد عبدالله، مدير عام مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.