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الأحد 02/يونيو/2019 - 02:00 م

التضامن تطلق "بداية جديدة" لإقراض المتعافين من الإدمان

التضامن تطلق بداية
ولاء جمال
dostor.org/2651801

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، توفير مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطي المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة" لإقراض المتعافين لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكنهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، ويساعدهم في الإنفاق على أسرهم، مشيرة إلى أن إجمالي القروض التي تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين بلغت ما يقرب من مليون و760 ألف جنيه.

وأضافت "والى" أنه وفقًا للبروتوكول بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان وبنك ناصر الاجتماعي، فإنه يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمتعافي الخط الساخن "16023" من مرض الإدمان بغرض تحقيق الدمج المجتمعي لهم، حيث يعد ذلك إحدى أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي لمريض الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة، لافتة إلى أنه يتم تلقي أفكار حول المشروعات الملائمة لهم ودراستها ومساعدتهم في تمويلها، حيث تم تنفيذ بعض المشروعات.

من جانبه، سلم عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مجموعة جديدة من المتعافين من تعاطي المخدرات شيكات بقيمة 160 ألف جنيه، لدعم مشروعاتهم الصغيرة التي تساعدهم على العودة للعمل والإنتاج مرة أخرى.

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