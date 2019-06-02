محافظ الوادي الجديد يوافق على فتح أقسام جديدة بمدرستي الزراعة والتجارة

وافق اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على فتح فصول تعليم مزدوج فندقي بمدرستي المروة التجارية بالخارجة وموط الثانوية التجارية بالداخلة للعام الدراسي القادم 2019-2020.



وصرح بذلك الدكتور إبراهم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تنمية وتطوير المنظومة التعليمية على أرض الوادي الجديد، مضيفًا أن الهدف من استحداث تخصص "التعليم الفندقي"، وفتح الفصول هو ربط التعليم الفني بسوق العمل لإتاحة الفرصة أمام الطلاب المؤهلين للعمل في المشروعات الجارية على أرض المحافظة، وأوضح التداوي بأنه تم تحديد أربعة فصول بمدرسة موط التجارية لاستغلالهم لتدريس التخصص الجديد، لافتًا بأنه سيتم التنسيق مع مديري الفنادق الكبري بمركزي الخارجة والداخلة لإجراء التدريبات العملية لتحقيق أقصي استفادة ممكنة.



وفي نفس السياق، أكد التداوي بأن المحافظ وافق أيضًا على فتح مهنه (فني إنتاج وتصنيع التمور) كفصول ملحقة على مدرسة الثانوية الزراعية بالداخلة في العام الدراسي القادم 2019-2020، وذلك لتخريج طلاب مؤهلين للعمل كفنيين في مجال إنتاج وصناعة التمور الذي يتم التوسع فيه الآن بتوجيهات من رئيس الجمهورية، موضحًا بأن المدرسة تتوفر بها كل التجهيزات، حيث تمت الموافقة على فتح المهنة من الإدارة العامة للتعليم الزراعي بالوزارة.