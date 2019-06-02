وكيل تعليم مطروح يبحث إنشاء مدرسة لمياة الشرب لخدمة أبناء المحافظة

عقد الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اجتماعا مع الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب لبحث سبل التعاون المثمر والتنسيق المشترك بين تعليم مطروح والشركة القابضة وتفعيل المقترح الخاص بإنشاء مدرسة لمياه الشرب خدمة لابناء مطروح ودعما للطلاب بتوافر خدمة تعليمية نوعية فريدة من نوعها على أرض المحافظة.



وقال وكيل تعليم مطروح إن جاء ذلك الاجتماع تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح بتفعيل التعاون المشترك بين كافة الجهات التنفيذية.



وأضاف أنه سيتم تزويد الاستراحات الحكومية بكميات المياه اللازمة طوال مدة إقامة منتدبي لجان الثانوية العامة بالادارات التعليمية تنفيذا لتعليمات محافظ مطروح والتي جاءت خلال اجتماعه الموسع لاستعراض الاستعدادات النهائية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة.