اتحاد ألعاب القوى قد يحظر روسيا مرة أخرى بسبب المنشطات

تآمر مسئولون روس لمساعدة أحد لاعبي الوثب العالي لتفادي اختبار تعاطي منشطات قبل بطولة أوروبا لألعاب القوى التي أقيمت العام الماضي حسبما ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية

اليوم الأحد.



ونقل تقرير نشرته الصحيفة عن مصادر أن روسيا يمكن أن يتم حظرها من أولمبياد طوكيو 2020 المقبلة بعدما أشرف مسئولو اتحاد ألعاب القوى على التستر على جريمة تعاطي المنشطات للاعب دانيل ليسينكو.



ووفقًا للتقرير، تضمن التستر تقديم مستندات من عيادة غير موجودة ومنع ليسينكو 22 عامًا، بطل العالم في الوثب العالي داخل الصالات، من المشاركة في بطولة أوروبا 2018 في برلين لفشله في إخبار الأشخاص اللذين أجروا له اختبارات المنشطات بمكان وجوده.