تداول 452 شاحنة بضائع بموانيء البحر الأحمر اليوم

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانى الهيئة 14 سفينة، وتم تداول 452 شاحنة بضائع و995 سيارة.



وبحسب ما ذكر في بيان رسمي لموانيء البحر الأحمر، اليوم الأحد، شملت حركة الواردات 206 شاحنات و985 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 246 شاحنة بضائع و10 سيارة.



ووفقًا لما جاء في البيان، يشهد ميناء سفاجا اليوم مغادرة 4 سفن وهم "القاهرة، أمانة، الحرية، النوى اكسبريس"، بينما استقبل الميناء أمس السبت، 4 سفن وهم "القاهرة، أمانة، الحرية، النوى اكسبريس".



ويستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين "ايلة" و"بريدج"، ومغادرة السفينة "سينا"، فيما استقبل الميناء أمس السفينتين "ايلة" و"سينا" وغادرت ثلاث سفن وهى "سينا، ايلة، بريدج".



بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة Miablilk.