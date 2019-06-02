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فن
الأحد 02/يونيو/2019 - 01:00 م

الليلة.. عرض خاص لصناع فيلم "الممر" بالتجمع الخامس

فيلم الممر
فيلم "الممر
منار إبراهيم
dostor.org/2651698

يقام مساء اليوم الأحد، عرض خاص لفيلم "الممر" بحضور صناعه، داخل سينما أحد المولات التجارية بمنطقة التجمع الخامس، في تمام الساعة العاشرة مساءًا، ومن المقرر أن ينافس الفيلم ضمن أفلام عيد الفطر المبارك.

وكانت قد أطلقت شركة الماسة للإنتاج الفني البوستر الرسمي لفيلم الممر، وذلك تمهيدًا لإطلاقه في دور العرض المصرية ابتداءً من أول أيام عيد الفطر 5 يونيو المقبل.

ويتناول الفيلم قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

"الممر" من ﺇﺧﺮاﺝ شريف عرفة، وﺗﺄﻟﻴﻒ شريف عرفة وأمير طعيمة وبطولة كل من أحمد عز، هند صبري، أحمد رزق، أسماء أبواليزيد، إياد نصار، شريف منير، أحمد صلاح حسنى، ومحمد الشرنوبى.

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